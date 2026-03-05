Die Theatergruppe Mummenschanz geht nach 55 Jahren auf eine Abschiedstournee. Diese startet Ende 2026 in Zürich.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Theatergruppe Mummenschanz kündigte ihre Abschiedstournee an. Gegründet 1972 in Paris, stehe Mummenschanz weltweit für zeitgenössisches Maskentheater jenseits von Sprache, Kultur und Nationen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag einleitend.

Nun will sich Mummenschanz allerdings verabschieden. Laut Mitteilung hat Gründungsmitglied Floriana Frassetto für die Abschiedstournee ein Programm zusammengestellt, das Höhepunkte aus 55 Jahren Mummenschanz-Theater vereint. Zu sehen sein werden gemäss Schreiben beliebte und «ikonische Nummern» aus dem grossen Mummenschanz-Repertoire. In mehr als fünf Jahrzehnten seien zahlreiche abendfüllende Programme, über 100 Nummern und eine unverwechselbare Spiel- und Maskentechnik entstanden.