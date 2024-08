Täter auf der Flucht Schüsse in Brüsseler Wohnhaus – ein Toter

Nach mehreren Schüssen in einem Wohnhaus in Brüssel ist ein Mann gestorben. Ein oder mehrere bewaffnete Verdächtige waren am frühen Morgen Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge in ein Wohnhaus in einem belebten Viertel der belgischen Hauptstadt eingedrungen.