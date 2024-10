In einer Asylunterkunft in Zug ist es zu einem Streit zwischen zwei Ukrainern gekommen. Dabei wurde einer von ihnen durch mehrere Messerstiche lebensbedrohlich verletzt.

Das Opfer musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Foto: KEYSTONE

Am späten Sonntagabend ist es in der Asylunterkunft an der Artherstrasse in Zug zu einem verbalen Disput zwischen zwei ukrainischen Staatsangehörigen im Alter von 23 und 37 Jahren gekommen.

Nachdem sich die Situation vorerst beruhigt hatte, eskalierte die Lage kurz vor Mitternacht, und der 37-Jährige stach mit einem Rüstmesser mehrmals auf seinen schlafenden Kontrahenten ein.

Opfer mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht

Aufgrund des Lärms wurden andere Bewohner auf die Auseinandersetzung aufmerksam und informierten den verantwortlichen Betreuer. In der Folge konnte der Aggressor durch die alarmierten Einsatzkräfte der Zuger Polizei vor Ort festgenommen werden. Der 23-jährige Mann wurde durch die Messerstiche lebensbedrohlich verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung in ein ausserkantonales Spital eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen den 37-jährigen Beschuldigten eine Strafuntersuchung eröffnet. Der Mann befindet sich in Haft. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft getätigt.