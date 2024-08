Beim Wasserturmplatz in Liestal ist es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Sie griffen sich mit Messer und Schere an.

Symbolbild Polizei

Liza Mia Stoll Redaktorin News-Desk

Ein Leserreporter berichtet am Mittwochabend gegenüber Blick, dass er am Wasserturmplatz in Liestal einen heftigen Streit zwischen zwei Männer beobachtet habe. Ein Mann soll mit einer Schere abgestochen worden sein. Es «war richtig krass», so der Leserreporter.

Auf Anfrage von Blick bestätigt die Polizei Basel-Landschaft, dass es am Mittwochabend kurz vor 18.30 Uhr beim Wasserturmplatz in Liestal zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam. «Dabei sollen auch gefährliche Gegenstände wie Messer und Schere eingesetzt worden sein. Beide Personen mussten mit Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden», so die Polizei weiter. Es laufen weitere Abklärungen.