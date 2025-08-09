DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
News
Street Parade 2025: Die Quaibrücke in Zürich zittert
Street Parade 2025
Zürcher Quai-Brücke zittert
Zehntausende Tanzende feiern rund ums Zürcher Seebecken. Die Quaibrücke zittert sogar.
Publiziert: 17:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Teilen
Alles zur Street Parade 2025
1:33
Die schönsten Momente
Das war die Street Parade 2025
2:42
Modedesigner Zamboni kränklich
«Sterben werde ich wohl nicht an der Street Parade»
2:21
Möglichst auffallen
«Das Outfit ist nicht ganz jugendfrei»
0:57
Street Parade 2025
Spektakuläre Luftaufnahmen der XXL-Party
0:52
Endresultat ist da
Freundschaftstattoo verbindet die drei nun für immer