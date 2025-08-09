DE
Street Parade 2025
Zürcher Quai-Brücke zittert

Zehntausende Tanzende feiern rund ums Zürcher Seebecken. Die Quaibrücke zittert sogar.
Publiziert: 17:56 Uhr
Aktualisiert: vor 18 Minuten
