Ein 38-jähriger Mann hat am Samstag im Tessin bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung Stichverletzungen an Hals und Rücken erlitten. Er musste ins Spital gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes.

1/2 In einer Wohnung in Vacallo TI kam es am Samstag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine in der Region wohnhafte 41-jährige Schweizerin sei nach dem Vorfall, der sich kurz vor 7 Uhr in einer Wohnung in Vacallo im Mendrisiotto ereignete, aus dem zweiten Stock des Gebäudes geklettert, schrieb die Tessiner Kantonspolizei am Sonntag in einer Mitteilung. Sie wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Nach einer ersten Rekonstruktion zufolge, erlitt der 38-jährige Schweizer mit Wohnsitz in Mendrisiotto während der Auseinandersetzung Stichverletzungen an Hals und Rücken, die nicht lebensgefährlich waren. Es war jedoch notwendig, ihn ins Spital zu transportieren. Beamte der Kantonspolizei Tessin und der Stadtpolizei Chiasso griffen ein, ausserdem waren Retter des Mendrisiotto Auto Ambulance Service (SAM) im Einsatz.

Nach der Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft, hiess es in der Mitteilung weiter. Dabei stehe versuchter Mord und schwere Körperverletzung im Fokus. Angesichts der laufenden Ermittlungen könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.