Beim Gedenkort für die Opfer von Crans-Montana hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand.

Aufregung am Sonntagmorgen in Crans-Montana: Laut der Walliser Polizei ist bei der Gedenkstätte für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana um circa 6 Uhr ein Brand ausgebrochen.

«Die Feuerwehr konnte den Brand in kurzer Zeit löschen. Der Einsatz ist beendet», schreibt die Polizei auf X. Ermittlungen zu der Brandursache werden aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Blick-Reporter Martin Meul ist am Sonntagmorgen vor Ort. Die Feuerwehr und Polizei sind noch bei der Arbeit. «Es sind einige Leute da, manche haben Tränen in den Augen», beschreibt Meul die Szenen vor Ort.

Auch Einheimische Eliane Rey ist vor Ort. Die Frau ist fassungslos. «Es ist unglaublich traurig, dass jetzt auch noch die Gedenkstätten zerstört wurde», so Rey.

Weitere Informationen folgen

Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wurde die Spurensicherung aufgeboten.

Nach der verheerenden Silvesternacht wurde im Zentrum des Wintersportortes ein Gedenkort eingerichtet. Zahlreiche Angehörige der Opfer sowie Freunde platzierten Kerzen und Blumen, um ihrer Liebsten zu gedenken.

Auch der Fussballclub FC Sion besuchte den Gedenkort und trauerte Schulter an Schulter um die jungen Todesopfer. Im Verlauf des Tages will die Walliser Kantonspolizei weiter über die Hintergründe des Brandes informieren.