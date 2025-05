Sportartikel Frühere H&M-Chefin in Verwaltungsrat von On gewählt

Die ehemalige H&M-Chefin Helena Helmersson ist in den Verwaltungsrat von On gewählt worden. Die Wahl erfolgte an der Generalversammlung, wie die Laufschuhfirma am Freitag mitteilte.

Publiziert: 08:09 Uhr