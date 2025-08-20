Die deutsche Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen mutmasslichen IS-Unterstützer erhoben. Der 18-jährige Russe soll einen Anschlag auf die israelische Botschaft geplant haben und wurde im Februar am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen.

Soll Anschlag auf israelische Botschaft geplant haben

Der Russe wurde am Flughafen festgenommen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Deutschlands Bundesanwaltschaft hat in Berlin Anklage gegen einen mutmasslichen Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erhoben, der einen Anschlag etwa auf die israelische Botschaft geplant haben soll. Der seinerzeit 18 Jahre alte russische Staatsangehörige war im Februar am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen worden.

Akhmad E.* sass seit seiner Festnahme am Flughafen Berlin-Brandenburg in Untersuchungshaft.

* Name bekannt

+++Update folgt+++