Beim Bankensoftwarehersteller Temenos übernimmt Finanzchef Takis Spiliopoulos per sofort als CEO. Dieser hatte nach dem plötzlichen Abgang von Temenos-Chef Jean-Pierre Brulard Anfang September bereits ad interim die Geschäfte übernommen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Ernennung sei das Ergebnis eines gründlichen und unabhängigen Auswahlverfahrens unter der Leitung des Verwaltungsrats mit Unterstützung einer externen Personalberatungsfirma, teilte die Westschweizer Gesellschaft am Mittwoch mit. Es seien viele starke interne und externe Kandidaten geprüft worden.

Die Entscheidung spiegle das Vertrauen des Verwaltungsrats in die bereits bewährte Führungskompetenz und die fundierte Branchenexpertise von Spiliopoulos wider. Man gehe davon aus, dass dieser die langfristigen strategischen Ziele von Temenos umsetzen könne. Die Suche nach einem neuen CFO werde eingeleitet.

Spiliopoulos, der frühere Chefanalyst bei der Bank Vontobel, kam 2019 als Finanzchef zu Temenos. In seiner Rolle als Interims-CEO habe er klar gezeigt, dass er die richtige Wahl für die Position des CEO sei, liess sich Verwaltungsratspräsident Thibault de Tersant kommentieren. Und er sei bereits massgeblich an der Entwicklung und Umsetzung der Strategie beteiligt gewesen.

Das Management hatte bereits nach dem Rücktritt von Brulard, der erst seit 1. Mai 2024 Chef von Temenos gewesen war und ohne klare Begründung vor drei Monaten zurücktrat, die langfristigen Geschäftspläne bestätigt. Die Strategie, die im November 2024 verkündet wurde, sei vom gesamten Managementteam ausgearbeitet und vom Verwaltungsrat abgesegnet worden und werde nun umgesetzt, sagte Spiliopoulos Ende Oktober.

Angekündigt wurde am Investorentag 2024, dass die Genfer Gesellschaft schlanker und effizienter und das Produkteportfolio einfacher werden solle. In dem Zusammenhang stand auch der Verkauf von Multifonds per Ende Mai 2025, dem Geschäft für die Verwaltung von Fonds. Ausserdem wollte das neue Management vor allem den US-Markt stärker in Angriff nehmen.

Temenos bestätigte am Mittwoch abermals die Ziele für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2025 und die Mittelfristziele bis 2028. Die Prognose für 2025 war erst Ende Oktober mit der Publikation guter Zahlen zum dritten Quartal erhöht worden.