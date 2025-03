Stadler Rail erhält Auftrag aus Österreich für schnelle Züge

Der Zugbauer Stadler hat in Österreich einen neuen Auftrag erhalten. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts Stadler Rail hat einen Auftrag für drei Hochgeschwindigkeitszüge erhalten

Der Käufer Westbahn will die Züge ab März 2026 einsetzen

Das Auftragsvolumen wird nicht genannt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Eisenbahnhersteller Stadler Rail hat in Österreich einen weiteren Auftrag an Land gezogen. Dieser umfasst drei Hochgeschwindigkeitszüge des Typs «Smile» und kommt von der Westbahn, einem privaten Zugbetreiber mit Sitz in Wien.

Die Züge sollen bereits ab März 2026 auf der Strecke Wien-Graz-Klagenfurt-Villach verkehren, wie Stadler am Mittwoch mitteilte. Gebaut werden die Züge im heimischen Werk in Bussnang TG. Das Auftragsvolumen wird nicht genannt.

Züge fahren bis zu 250 Kilometer pro Stunde

Der «Smile» sei der erste Hochgeschwindigkeitszug von Stadler in Österreich mit einem Spitzentempo von 250 Kilometern je Stunde. Die neuen Züge sollen es der österreichischen Westbahn erlauben, auf der erwähnten Strecke das Angebot auszubauen.

Stadler hatte bereits früher Züge an die Westbahn geliefert, unter anderem Doppelstockzüge des Typs «Kiss».