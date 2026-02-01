Tourengruppe in Pontresina GR von Lawine erfasst – ein Toter

Am Samstagabend ist im Val da Fain, am Piz Alv in Pontresina ein Teil einer slowakischen Skitourengruppe von einer Lawine erfasst worden. Eine Person kam dabei ums Leben, eine weitere wurde verletzt.

53-jähriger Mann starb, Hundeführer und zwei Rega-Helikopter im Einsatz

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Meldung ging bei der Kantonspolizei Graubünden kurz nach 17.30 Uhr durch die Rega Zentrale ein, welche direkt von einem Mitglied der vierköpfigen Skitourengruppe alarmiert wurde. Beim durch die Rega durchgeführten Suchflug wurde ein verletzter Mann, welcher sich selber aus den Schneemassen befreien konnte, ins Spital Oberengadin nach Samedan ausgeflogen.

Ein weiterer 53 -jähriger Mann, welcher von dieser Lawine verschüttet wurde, konnte im Verlaufe der Suchaktion nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden. Bei dieser Rettungsaktion standen Hundeführer der alpinen Rettung, sowie zwei Helikopter der Rega im Einsatz. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände des Lawinenunfalls ab.