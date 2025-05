Sie steckten wegen Strömung fest Vater (45), Sohn (10) und Hund aus der Saane gerettet

Ein Vater und sein Sohn wurden am Mittwoch in Freiburg von einer Insel in der Saane gerettet, nachdem sie beim Angeln vom steigenden Wasser überrascht wurden.

Publiziert: vor 49 Minuten | Aktualisiert: vor 39 Minuten