Nach einer Selbstkollision in Goldau im Kanton Schwyz ist eine Frau am Mittwoch im Spital ihren Verletzungen erlegen.

Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte, verstarb eine Frau am Mittwochabend nach einem Unfall.

Natalie Zumkeller Praktikantin News

Am Dienstagabend, 18. Juni 2024, erlitt eine Motorradlenkerin bei einer Selbstkollision in Goldau SZ erhebliche Verletzungen. Die 35-Jährige fuhr um 19.40 Uhr auf der Steinerstrasse von Goldau in Richtung Steinen.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam die Lenkerin nach einer Kurve von der Strasse ab. Folglich kollidierte sie mit einem Stein und stürzte in das angrenzende Bord. Die Rega flog die Verunfallte nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital.

Wie die Kantonspolizei Schwyz am Donnerstag mitteilte, ist die Verunfallte dort am Mittwochabend, 26. Juni 2024, verstorben.