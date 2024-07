Luzerner Polizei deckt Hehlerring auf

In der Wohnung des mutmasslichen Haupttäters wurden Drogen aufgefunden.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Luzerner Polizei hat einen 39-jährigen Deutschen festgenommen, der im grossen Stil mit gestohlener Ware handelte. Ein geplanter Transport mit gestohlenen Velo ins Ausland konnte an der Grenze gestoppt werden. Insgesamt wurden sechs involvierte Personen festgenommen.

Die Ermittlungen der Luzerner Polizei ergaben, dass der Hauptbeschuldigte von Mai 2023 bis zu seiner Festnahme im Oktober 2023 gestohlene Waren, insbesondere von Drogenabhängigen, ankaufte und weiterverkaufte. Dabei handelte es sich um gegen 100 hochwertige Velos und Elektrobikes, sechs E-Scooter sowie diverse Elektrogeräte und Werkzeuge. Für die gestohlenen Gegenstände erhielten die Diebe Bargeld oder Drogen. Die Gesamtsumme beläuft sich auf mindestens 255'000 Franken. Gegen sechs Personen, die die Gegenstände gestohlen und an den Hauptbeschuldigten weiterverkauft haben, wurden ebenfalls Strafuntersuchungen eingeleitet.

Ein Grossteil der gestohlenen Waren wurde vom 39-jährigen mutmasslichen Haupttäter an Drittpersonen verkauft, die die Gegenstände im Ausland absetzten. Im September 2023 konnte an der Grenze in Basel ein Transporter mit gestohlenen Velos und E-Scootern abgefangen werden. Zwei polnische Chauffeure wurden vor Ort festgenommen. Daraufhin wurden auch der Hauptverdächtige sowie drei weitere involvierte Personen festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Haupttäters in Luzern konnte die Polizei zudem Drogen sicherstellen.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Bis zu einer Verurteilung gilt für alle involvierten Personen die Unschuldsvermutung.