Kurz zusammengefasst Mann tötet Schwiegermutter mit Axt auf Mallorca

Tatmotiv: Kein Bier im Kühlschrank

Opfer war 74 Jahre alt, Verdächtiger ist 47 Jahre alt

Marian Nadler Redaktor News

Ein Portugiese (47) wurde am Mittwochabend in Ses Salines verhaftet. Die Ortschaft liegt im Süden der beliebten spanischen Urlaubsinsel Mallorca. Er soll seine Schwiegermutter, eine Schweizerin (†74), mit einer Axt getötet haben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor, berichtet die «Mallorca Zeitung» am Donnerstag.

Die Tat soll sich gegen 19.30 Uhr in einem Landhaus in er Nähe von Colònia de Sant Jordi ereignet haben. Dort lebte der Verdächtige, gegen den wegen Mordes ermittelt wird, gemeinsam mit seiner Partnerin und dem Opfer. Eine Nachbarin soll einen lauten Streit zwischen dem Mann und der Mutter seiner Partnerin vernommen und die Polizei alarmiert haben.

Für Schweizerin kam jede Hilfe zu spät

Die Polizei soll die Schweizerin in einer Blutlache vorgefunden haben. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Den Ermittlungen nach wurde sie mehrfach mit einer Axt am Kopf getroffen.

Die spanische Polizei nahm den Mann fest. (Symbolbild) Foto: imago images/Lagencia

Der Verdächtige wurde am Tatort verhaftet. Er soll in der Vergangenheit bereits durch andere Gewaltdelikte aufgefallen sein, zahlreiche Vorstrafen gesammelt und sogar Polizisten attackiert haben. Der Streit eskalierte vermutlich aufgrund einer Lappalie, schreibt die «Mallorca Zeitung»: Im Haus war kein Bier mehr. Der Südeuropäer wurde daraufhin wütend, auch weil er kein Geld hatte, um sich Alkohol zu kaufen. Dies werde als mögliches Tatmotiv untersucht, hiess es weiter.

Derzeit sitzt der vorbestrafte Mann in einer Zelle einer Polizeiwache. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Obduktion der Schweizerin, die offenbar Erika hiess, wurde angeordnet.

«Última Hora» berichtete, die Tochter des Opfers habe sich bereits im Juni vergangenen Jahres von dem Mann getrennt und ihn ausserdem wegen geschlechtsspezifischer Gewalt angezeigt. Der 47-Jährige habe sich aber geweigert, aus dem Haus auszuziehen. Dort habe er deshalb bis zuletzt mit seiner Ex-Partnerin und der Schwiegermutter gelebt, die früher unter anderem auch lange in Deutschland gewohnt habe.