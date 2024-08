In Egerkingen hat am Samstagmorgen ein Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist am Unfallort verstorben. Nach ersten Erkenntnissen steht ein medizinisches Problem im Vordergrund.

Schwerer Unfall in Egerkingen SO

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagmorgen fuhr ein Autofahrer auf der Hausimollstrasse in Richtung Egerkingen SO. Bei der Kreisverkehrsanlage verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt.

In der Folge kollidierte er damit zunächst mit einer Werbetafel und einem Hydranten und fuhr schliesslich durch zwei Maisfelder. Am Rande eines Feldwegs kam der Personenwagen dann zum Stillstand. Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Lenker. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb der 65-Jährige am Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen ist der Selbstunfall auf ein medizinisches Problem zurückzuführen.

Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Solothurn standen der Rettungsdienst, die Feuerwehr Egerkingen, die Staatsanwaltschaft, ein Abschleppdienst sowie ein Bestattungsunternehmen im Einsatz.