Am Mittwoch ereignete sich in Ried-Brig ein Gewaltdelikt innerhalb einer Familie. Eine Frau verlor dabei ihr Leben. Die Ermittlungen laufen.

Polizei findet in Ried-Brig VS leblose Frau (†61)

Polizei findet in Ried-Brig VS leblose Frau (†61)

Im Wallis ereignete sich am Mittwoch ein Gewaltdelikt. Foto: Blick 1/2

Ein Gewaltverbrechen erschüttert die Gemeinde Ried-Brig VS: Am Mittwochabend erhielt die Walliser Polizei einen Notruf, worauf mehrere Polizeipatrouillen der Kantonspolizei und der Stadtpolizei Brig ausrückten. Am Einsatzort trafen die Einsatzkräfte auf eine leblose Frau. Die sofort aufgebotene Ärztin konnte nur noch ihren Tod feststellen. Dies schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Beim Opfer handelt es sich um eine 61-jährige Schweizerin. Ein 63-jähriger Schweizer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und inhaftiert.

Untersuchung eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Es werden momentan keine zusätzlichen Auskünfte zu diesem Ereignis erteilt, heisst es im Communiqué.