«Schockierender» Vorfall – ein Verletzter in Grangettes in Noville VD Brand auf Campingplatz am Genfersee

In der Nacht auf Sonntag brach auf einem Campingplatz in Grangettes in Noville VD plötzlich ein Brand aus. Die Ursache ist bisher ungeklärt, der Schock sitzt jedoch tief.