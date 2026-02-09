Acht Bewohner, darunter ein Kind, konnten aus den Trümmern gerettet werden. Nach Angaben des Immobilienverbands LPA sind im Libanon rund 16'000 Gebäude einsturzgefährdet.

Darum gehts 14 Tote bei Wohnhauseinsturz in Tripoli, Rettungseinsatz endete heute früh

Anwohner protestieren wütend, beschädigen Barrikaden bei Politikerbüros

16'000 Gebäude einsturzgefährdet laut Immobilienverband, viele in Beirut und Tripoli

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Beim Einsturz eines Wohnhauses im Libanon sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchten nach dem Einsturz in der Küstenstadt Tripoli gestern Abend unter den Trümmern nach Überlebenden.

Acht Bewohner, darunter ein Kind, seien gerettet worden, teilte der libanesische Zivilschutz in der Nacht mit. Dessen Generaldirektor Imad Chrasich erklärte heute früh, dass der Rettungseinsatz beendet sei.

In dem kleinen Land am Mittelmeer sind nach Angaben des Immobilienverbands LPA rund 16'000 Gebäude oder mehr einsturzgefährdet, die meisten davon in der Hauptstadt Beirut sowie in Tripoli im Norden. In Beirut hat die schwere Explosion im Hafen im Jahr 2020 die Einsturzgefahr an einigen Gebäuden durch die damals schwere Erschütterung noch erhöht.

In Tripoli zogen Anwohner nach der Katastrophe wütend auf die Strasse. Einige fuhren laut einem Bericht der Staatsagentur NNA mit Motorrädern zu den Büros örtlicher Politiker und beschädigten Barrikaden.

Der Libanon steckt seit Jahren in einer der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen seiner Geschichte. Die örtliche Währung hat seit 2019 mindestens 98 Prozent ihres Werts verloren. Weil Preise für Baumaterial extrem gestiegen sind, können sich viele Bauunternehmer, Eigentümer und Mieter keine Reparaturen leisten. Dringend notwendige Sanierungen werden verzögert.