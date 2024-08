Horror-Crash bei Ricken SG: Am Donnerstag starben bei einem schlimmen Verkehrsunfall im Kanton St. Gallen Wattwil drei Menschen. Unter den Toten ist auch ein neunjähriges Kind.

Ein schlimmer Unfall erschüttert die Schweiz: Ein Auto prallte am Donnerstagnachmittag bei Wattwil SG frontal mit einem Postauto zusammen. Der Aufprall war so schwer, dass drei Personen noch an der Unfallstelle verstarben. Unter den Opfern ist auch ein neunjähriges Kind.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein mutmasslich 76-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto sowie einer mutmasslich 75-jährigen Frau und zusammen mit einem mutmasslich 9-jährigen Kind auf dem Rücksitz auf der Rickenstrasse von Wattwil Richtung Ricken SG, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Dahinter fuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Auto. In einer leichten Rechtskurve im Bereich Vorderer Hummelwald dürfte das Auto des 76-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen kontinuierlich über die Mittellinie geraten sein.

Auto in Gegenrichtung geschleudert

Gleichzeitig fuhr ein 68-jähriger Mann als Chauffeur eines Postautos, das als Bahnersatz im Einsatz war, in die Gegenrichtung. Dabei kam es auf der Gegenfahrbahn zur Frontalkollision zwischen dem Auto und dem Postauto. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto in die Gegenrichtung und dort frontal gegen das Auto der 49-jährigen Frau geschleudert.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnten diese nur noch den Tod des 76-jährigen Autofahrers sowie der 75-jährigen Mitfahrerin feststellen. Der 9-jährige Junge wurde durch den Rettungsdienst und den Notarzt vor Ort reanimiert.

Rettungskräfte versuchten Bub (9) noch zu reanimieren

Leider musste die Reanimation erfolglos abgebrochen werden und das Kind verstarb ebenfalls vor Ort. Bei den beiden erwachsenen Verstorbenen handelt es sich gemäss jetzigem Kenntnisstand um deutsche Staatsangehörige aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Beim 9-jährigen Jungen handelt es sich nach jetzigem Kenntnisstand um einen in der Region wohnhaften Deutschen.

Die 49-jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Autos blieb unverletzt. Der 68-jährige Chauffeur des Postautos wurde unbestimmt verletzt. Er wurde von der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) ins Spital geflogen. Im Postauto befanden sich zum Unfall mehrere Dutzend Fahrgäste. Diese wurden vereinzelt leicht verletzt und vom Rettungsdienst betreut, heisst es weiter. Von den Fahrgästen musste niemand in Spitalpflege gebracht werden.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachspezialist/-innen der Kantonspolizei St. Gallen, der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal, zwei Helikopter der Rega, die örtliche Feuerwehr mit rund 15 Angehörigen sowie das Care-Team, eine Staatsanwältin und das Institut für Rechtsmedizin. Die Kantonspolizei St. Gallen untersucht nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen die genauen Umstände des Unfalls.