In Wilen im Kanton Schaffhausen brennt es am frühen Donnerstagmorgen. Die Polizei bestätigt einen entsprechenden Feuerwehreinsatz.

1/2 Dunkler Rauch mischt sich mit dem morgendlichen Blau am Himmel. Foto: Leserreporter

Am frühen Donnerstagmorgen meldet ein Leser einen Brand in Schaffhausen. Er sagt, dass in Wilen bei Ramsen Solaranlagen brennen würden. Die Meldung über einen Brand in Wilen bei Ramsen im Kanton Schaffhausen ging bei der Schaffhauser Polizei kurz nach fünf Uhr morgens ein, bestätigt die Schaffhauser Polizei.

Ob es sich bei dem Brand um Solaranlagen handelt, bestätigt die Polizei nicht. Man werde später weiter informieren, heisst es.

+++Update folgt+++