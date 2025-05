Prozess Mehrere Freisprüche bei Betrugsprozess in Trogen gefordert

In einem Betrugsprozess in Trogen hat der Verteidiger am Mittwoch für mehrere Fälle von mutmasslichem Betrug einen Freispruch für seine Mandantin gefordert. Diese soll gemäss der Anklage Stiftungsgelder von über 300'000 Franken teilweise zweckwidrig verwendet haben.

Publiziert: 12:29 Uhr | Aktualisiert: 17:41 Uhr