Prozess Beschuldigter im Taximord-Prozess in Basel spricht von seiner Sucht

Der Prozess gegen einen wegen Mordes an einem Taxifahrer beschuldigten Mann hat am Montag am Basler Strafgericht begonnen. Der 53-Jährige mit Drogen-Vergangenheit sagte bei der Befragung, er wolle von seiner Sucht wegkommen.

Publiziert: vor 44 Minuten | Aktualisiert: vor 24 Minuten