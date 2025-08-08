Am Sonntagmorgen ist in Bremgarten bei Bern eine Frau Opfer von einem sexuellen Übergriff geworden. Der unbekannte Täter entfernte sich in der Folge von der Örtlichkeit. Die Kantonspolizei Bern hat umfassende Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Frau wurde entlang eines Uferwegs der Aare Opfer des sexuellen Übergriffs. Foto: Google Maps

Der Kantonspolizei Bern wurde nachträglich gemeldet, dass eine Frau am Sonntag, 3. August 2025, in Bremgarten bei Bern, Opfer von einem sexuellen Übergriff geworden sei.

Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau kurz nach 6 Uhr mit ihrem Hund auf einem Spaziergang unterwegs, als sie auf dem Fussweg entlang der Aare zwischen Felsenaubrücke und Seftausteg im Bereich eines Ziegenstalls, von einem schwarz gekleideten Mann tätlich angegriffen und sexuell angegangen wurde. Nachdem der Täter von seinem Opfer abliess, ergriff er die Flucht in Richtung Felsenaubrücke. Kurz nach der Tat soll der Frau auf dem Uferweg ein Jogger, der ebenfalls in Richtung Felsenaubrücke unterwegs war, begegnet sein.

Polizei sucht Zeugen

Da der Täter trotz der umfangreichen Ermittlungen bislang nicht identifiziert werden konnte, bittet die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland um Hilfe. Personen, die am Sonntag, 3. August 2025, zwischen 6 und 7 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und insbesondere der Jogger, der in Richtung Felsenaubrücke unterwegs gewesen war, werden gebeten, sich bei der Berner Kantonspolizei zu melden.

Die Kantonspolizei Bern gibt im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen und Belästigungen folgende Tipps: