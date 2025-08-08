Der Kantonspolizei Bern wurde nachträglich gemeldet, dass eine Frau am Sonntag, 3. August 2025, in Bremgarten bei Bern, Opfer von einem sexuellen Übergriff geworden sei.
Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau kurz nach 6 Uhr mit ihrem Hund auf einem Spaziergang unterwegs, als sie auf dem Fussweg entlang der Aare zwischen Felsenaubrücke und Seftausteg im Bereich eines Ziegenstalls, von einem schwarz gekleideten Mann tätlich angegriffen und sexuell angegangen wurde. Nachdem der Täter von seinem Opfer abliess, ergriff er die Flucht in Richtung Felsenaubrücke. Kurz nach der Tat soll der Frau auf dem Uferweg ein Jogger, der ebenfalls in Richtung Felsenaubrücke unterwegs war, begegnet sein.
Polizei sucht Zeugen
Da der Täter trotz der umfangreichen Ermittlungen bislang nicht identifiziert werden konnte, bittet die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland um Hilfe. Personen, die am Sonntag, 3. August 2025, zwischen 6 und 7 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und insbesondere der Jogger, der in Richtung Felsenaubrücke unterwegs gewesen war, werden gebeten, sich bei der Berner Kantonspolizei zu melden.
Die Kantonspolizei Bern gibt im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen und Belästigungen folgende Tipps:
- Wenn Sie ein ungutes Gefühl haben, gehen Sie bedrohlichen Personen, Orten und Situationen aus dem Weg.
- Melden Sie sich auf einer Polizeiwache oder rufen Sie den Notruf 112 oder 117 im Falle eines Übergriffs oder einer Belästigung.
- Falls Sie direkt mit einer Frau sprechen wollen, rufen Sie die Polizeistelle unter +41 31 332 77 77 an. Hier hören Sie erst einen Anrufbeantworter. Hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer und eine Polizistin ruft Sie so schnell wie möglich zurück.