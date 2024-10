Im Süden Tel Avivs ist es am Dienstagabend offenbar zu einer Schussabgabe gekommen. Mindestens zehn Menschen sollen verletzt worden sein. Die Polizei spricht von einem Terroranschlag.

Schüsse in Tel Aviv – mindestens 10 Verletzte

An dieser Haltestelle sollen sich die Schüsse ereignet haben.

Mutmasslicher Terroranschlag in Tel Aviv: Laut israelischen Medienberichten wurden im Süden der Stadt am Mittwochabend mehrere Schüsse abgefeuert. Es sollen mindestens 10 Menschen verletzt worden sein. Zwei der Opfer befinden sich Polizeiangaben zufolge in kritischem Zustand.

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie sich in der Nähe einer Strassenbahn-Station mehrere Schüsse lösten. Danach rannten Passanten teils panisch in alle Richtungen.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der Schussabgabe mutmasslich um einen Anschlag.