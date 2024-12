Neuer Rekord Post stellt an einzigem Tag 1,3 Millionen Pakete zu

Die Schweizerische Post hat in der Vorweihnachtszeit einen neuen Spitzentag bei der Paketzustellung erlebt. Am 3. Dezember 2024 verarbeiteten die Mitarbeitenden an einem einzigen Tag schweizweit fast 1,3 Millionen Pakete - so viele wie noch nie an einem Tag.