Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat nach dem Rekordgewinn im 2024 auch im ersten Quartal 2025 ein positives Ergebnis erzielt. Der Gewinn für die Periode von Januar bis März des laufenden Jahres betrug 6,7 Milliarden Franken, wie die SNB am Donnerstag mitteilte.

Während sie auf ihren Fremdwährungspositionen ein Minus von 5,3 Milliarden erzielte, gab es auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand einen Bewertungsgewinn von 12,8 Milliarden. Auf den Frankenpositionen resultierte ein Verlust von 0,7 Milliarden Franken.

Trumps Zölle belasten das SNB-Ergebnis

Die SNB betonte wie üblich, dass ihr Ergebnis überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen und Kapitalmärkte abhängig ist. Starke Schwankungen seien deshalb die Regel und Rückschlüsse vom Zwischenergebnis auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich.

Die Entwicklung in den ersten drei April-Wochen ist ein sehr gutes Beispiel dafür. So dürfte der von US-Präsident Donald Trump (78) ausgelöste Zollschock das Ergebnis der SNB in den ersten Apriltagen jedenfalls stark in den roten Bereich gedrückt haben – weil der Franken deutlich aufwertete und Aktien stark korrigierten.

Gemäss einer Einschätzung der Ökonomen der Grossbank UBS dürfte sich der Wert der SNB-Anlagen per Mitte April um bis zu 50 Milliarden Franken reduziert haben. Seither ist an den Aktienmärkte allerdings eine zum Teil recht starke Erholungsbewegung im Gange und auch Gold hat weiter zugelegt.