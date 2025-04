Die ersten Schweizer Spargeln dieses Jahres sind geerntet. Vor Ostern reicht es aber noch nicht für ansehnliche Mengen bei den Grossverteilern. Dank dem schönen Frühlingswetter kommt die Ernte nun in Fahrt.

Die ersten Grünspargel sind schon auf Schweizer Feldern geerntet worden – die grosse Ernte wird aber erst nach Ostern erwartet. (Archivbild) Foto: HELMUT FOHRINGER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Spargelliebhaberinnen und -liebhaber müssen sich vorerst in den Hofläden oder auf dem Gemüsemarkt umsehen, wie der Verband Schweizer Gemüseproduzenten am Montag schrieb. Erst nach Ostern sei mit grösseren Erntemengen zu rechnen. Eine Vollernte und gute Marktversorgung in der ganzen Schweiz werden von den Spargelproduzenten ab Dienstag nach Ostern erwartet.

Das Wachstum der Spargeln hängt stark von den Temperaturen ab. Erst ab acht Grad treiben die Sprossen aus, und ab etwa zehn Grad setzt das Wachstum langsam ein. Ab 13 Grad wachsen die Spargeln täglich zwei bis drei Zentimeter, bei 17 Grad sogar bis zu fünf Zentimeter pro Tag.

Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz 856 Tonnen Spargeln geerntet, wie es weiter hiess, fast 130 Tonnen mehr als noch im Jahr 2023. Davon waren 501 Tonnen Bleich- und 355 Tonnen Grünspargeln. Bei einem Gesamtvolumen von 10’155 Tonnen machte die Inlandproduktion nur 8,4 Prozent aus. Bewirtschaftet wurden im vergangenen Jahr 446 Hektaren.