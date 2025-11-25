Die Emmi Gruppe übernimmt die britische The English Cheesecake Company, eine Premium-Marke für Cheesecakes. Mit dem Zukauf will die Milchverarbeiterin ihr Dessertgeschäft in Grossbritannien ausbauen und Synergien schaffen.

Die Milchverarbeiterin Emmi baut ihr Cheesecake-Geschäft aus. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl

Darum gehts Emmi übernimmt The English Cheesecake Company zur Strategieerweiterung

Die Marke ergänzt ideal das Geschäft der Mademoiselle Desserts Gruppe

The English Cheesecake Company erzielte zuletzt 23 Millionen Pfund Umsatz

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Übernahme der Marke ergänze das bestehende Geschäft der Mademoiselle Desserts Gruppe und erweitere damit die Vertriebsstrategie ideal, teilte Emmi am Dienstag mit. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

Die im Jahr 2000 als Familienunternehmen gegründete The English Cheesecake Company erzielte zuletzt rund 23 Millionen britische Pfund Umsatz. Sie stellt klassische Cheesecakes, vegane und gefrorene Geschmacksrichtungen sowie Snackformate her.