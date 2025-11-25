Die Milchverarbeiterin Emmi baut ihr Cheesecake-Geschäft aus. (Symbolbild)
Foto: Annette Riedl
Darum gehts
- Emmi übernimmt The English Cheesecake Company zur Strategieerweiterung
- Die Marke ergänzt ideal das Geschäft der Mademoiselle Desserts Gruppe
- The English Cheesecake Company erzielte zuletzt 23 Millionen Pfund Umsatz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Übernahme der Marke ergänze das bestehende Geschäft der Mademoiselle Desserts Gruppe und erweitere damit die Vertriebsstrategie ideal, teilte Emmi am Dienstag mit. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.
Die im Jahr 2000 als Familienunternehmen gegründete The English Cheesecake Company erzielte zuletzt rund 23 Millionen britische Pfund Umsatz. Sie stellt klassische Cheesecakes, vegane und gefrorene Geschmacksrichtungen sowie Snackformate her.