DE
FR
Abonnieren

Nach vier Hirnschlägen
Hier wird Gabriel Strebel mit dem Marinehelikopter gerettet

Marine-Heli-Rettung für Schweizer auf Kreuzfahrt nachdem dieser vier Hirnschläge erlitten hat.
Publiziert: 09:19 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Teilen
Heiss diskutiert
    Meistgelesen