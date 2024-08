US-Rapper Travis Scott wieder frei

Nach seiner Festnahme wegen einer Schlägerei in Paris ist der US-Rapper Travis Scott am Samstag wieder auf freien Fuss gesetzt worden. Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte entsprechende Angaben aus dem Umfeld des Künstlers, der am Freitag festgenommen worden war.

Der US-Rapper Travis Scott, der am Freitag wegen einer Schlägerei in Paris festgenommen worden war, ist wieder auf freiem Fuss. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Verfahren gegen den 33-Jährigen sei eingestellt worden. Scott war vorgeworfen worden, im Pariser Luxushotel George V einen Sicherheitsmann angegriffen zu haben, nachdem dieser eine Auseinandersetzung zwischen Scott und seinem Leibwächter unterbinden wollte.

Der Musiker hatte seine rund 57 Millionen Follower am Donnerstag im Onlinedienst Instagram wissen lassen, dass er sich in Bercy befand, wo die Partien des Olympia-Basketballturniers stattfinden. Am Donnerstag hatten dort die USA gegen Serbien im Halbfinale gespielt. Später war Scott seinen Posts zufolge bei einer Party in einem Nachtclub.

Travis Scott ist eine prominente Figur der US-Rap-Szene. Seit 2015 hat er vier Alben herausgebracht. Früher war er mit der Influencerin Kylie Jenner liiert, mit der er zwei Kinder hat. Im Juni war er nach einer Streiterei im Hafen der US-Westküstenstadt Miami festgenommen worden. Damals waren ihm Hausfriedensbruch und Ruhestörung unter Einfluss von Alkohol vorgeworfen worden.