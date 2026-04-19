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Nach Blitzeinschlag
Rauchentwicklung in Wittenbach SG

Ein Leservideo zeigt eine Rauchentwicklung auf einem Hausdach in Wittenbach SG. Offenbar ist es zuvor zu einem Blitzeinschlag gekommen.
Publiziert: vor 20 Minuten
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