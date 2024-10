In Kappel SO ist am Samstagabend ein Jugendlicher mit einer Schussverletzung aufgefunden worden. Er wurde in ein Spital gebracht. Die Polizei ermittelt.

Jugendlicher in Kappel SO mit Schussverletzungen aufgefunden

Die Ermittlungen laufen. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Am Samstag, kurz vor 21.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass in einem Quartier an der Hägendorfstrasse in Kappel eine Person verletzt am Boden liege. Unverzüglich rückten mehrere Polizeipatrouillen sowie der Rettungsdienst aus. Vor Ort wurde ein Jugendlicher mit einer Schussverletzung gefunden.

Nach der sofortigen Erstversorgung musste er mit schweren Verletzungen durch die Ambulanz in ein Spital gebracht werden. «Nach ersten Erkenntnissen dürfte es zu einer Schussabgabe durch eine Drittperson gekommen sein», heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei. Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Täterschaft durch die Strafverfolgungsbehörden sind im Gang.