Die Musikschule SwissMusicKids in Zürich ehrt am Sonntag mit einem Konzert das musikalische Lebenswerk des Schlagersängers Vico Torriani. Grund dafür ist die Schenkung eines Flügels von Torrianis Tochter.

Vico Torriani im Jahre 1990 während einem seiner letzten Auftritte. Die Musikschule SwissMusicKids, der die Tochter Torrianis einen Flügel vermacht, ehrt sein musikalisches Lebenswerk mit einem Konzert. Foto: STR

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Instrument hatte der 1920 in Genf geborene und 1998 im Tessin verstorbene Engadiner im Jahr 1980 seiner Tochter Nicole Kündig vermacht. Nun kommt dieses an die Zürcher Musikschule. «Ich glaube, das ist in seinem Sinne», sagte Kündig der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. So hatte ihr Vater aus finanziellen Gründen selber keine musikalische Ausbildung absolvieren können und war Autodidakt. «Ihm war es sehr wichtig, seine Kinder zur Musik zu führen.»

Mit dem Konzert weiht die Musikschule, welche nach der Suzuki-Methode lehrt, den Yamaha-Flügel an der Institution ein. Der Sänger Samuel Zünd interpretiert die Chansons Torrianis. Zünd verkörperte bereits im Musical «Hotel Victoria» am Theater Chur den Schweizer Schlagerstar und Showmaster. Am Flügel sitzt der Pianist und Musiklehrer André Desponds und die Musikschulgründerin Nina Ulli spielt Violine.

Zu grossen Hits des Sängers und Gitarristen zählen etwa «Silberfäden» (1949), «In der Schweiz» (1955) und «Kalkutta Liegt Am Ganges» (1960). Neben seinem Sängerdasein war er auch als Entertainer im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt. So führte er durch TV-Shows wie «Grüezi Vico», «Hotel Victoria» und «Der goldene Schuss». Ausserdem wirkte er auch als Fernsehkoch und Kochbuchautor.

Noch heute würden Kinder etwas der Schlagermusik Torrianis abgewinnen können, sagte Kündig. «Besonders seine Weihnachtsmusik kommt in meiner Erfahrung gut an», so die pensionierte Ergotherapeutin.