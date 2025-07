Das Open-Air-Festival Paléo öffnet am Dienstag die Pforten für seine 48. Ausgabe. Für die über 200 Konzerte und Aufführungen werden rund 250'000 Festivalgängerinnen und -gänger in Nyon VD erwartet.

Paléo startet am Dienstag mit Stars und unsicherem Wetter

Das Paléo sei mehr als eine Aneinanderreihung von Konzerten, sagte Festivalpräsident Daniel Rossellat am Montag vor den Medien. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) Foto: SALVATORE DI NOLFI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Während des sechstägigen Musikspektakels warten Rocklegenden wie Queens of the Stone Age oder die Sex Pistols auf. Als Sänger letzterer Band tritt seit dem Comeback Frank Carter anstelle von Johnny Rotten auf. Carter war noch nicht geboren, als das einzige Studioalbum der Band, «Never Mind The Bollocks», 1977 veröffentlicht wurde.

Mit von der Partie sind aber auch Schwergewichte des amerikanischen Raps, namentlich Macklemore und Will Smith, die beide bereits am Gurtenfestival auf dem Line-up standen. Für französischsprachigen Rap sorgen etwa Ninho & Niska und SDM. Pop-Ikonen Clara Luciani und Zaho de Sagazan sowie Vertreter der elektronischen Musik, zum Beispiel David Guetta und Justice, stehen weiter auf dem Programm.

Das Paléo solle nicht als «eine Aneinanderreihung von Konzerten, sondern als ein echtes Erlebnis» gesehen werden, sagte Festivalgründer und -präsident Daniel Rossellat am Montag vor den Medien. Dafür würden die acht Bühnen, 130 Essensständen oder die von Studierenden der Westschweizer Fachhochschule erbauten Kunstinstallationen sorgen.

Teil der 48. Ausgabe ist wieder eine Drohnenshow. Durch diese wurde im letzten Jahr das Feuerwerk vom Sonntagabend ersetzt. Nach einem «halben Erfolg» im Jahr 2024, weil die Show nicht von überall sichtbar war, sei sie nun verbessert worden, versprach Rossellat. Die Drohnen werden in einer Höhe von 450 Metern fliegen. Im vergangenen Jahr waren es noch 300 Meter.

Noch unklar ist die Wetterlage. Die Vorhersagen sind bisher wechselhaft. «Man sollte Sonnencrème und Pelerine einpacken», riet Rossellat.