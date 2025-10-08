Das Jahr 2026 hält für BAP gleich zwei Gründe zum Feiern bereit: Die Band wird 50 und Gründer Wolfgang Niedecken wir 75. Das wird entsprechend gewürdigt.

Wolfgang Niedecken, Frontmann der Kölner Band BAP, hat im nächsten Jahr gleich zwei Gründe zum Feiern: Er selber wird 75 und seine Band 50 Jahre alt. Deshalb geht BAP auf Tour und kommt auch in die Schweiz. (Archivbild) Foto: OLIVER BERG

Zu ihrem 50-jährigen Bestehen geht die deutsche Band BAP 2026 auf Tournee durch 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Rocker aus Köln ("Verdamp lang her") treten dabei in grossen Arenen auf, im Zürcher Hallenstadion (2. Dezember 2026) etwa oder in der Münchner Olympiahalle und zum «Homecoming» in der Kölner Lanxessarena. Im Mittelpunkt stehe «das enorme Repertoire aus 50 Jahren inklusive der grössten Hits», teilte der Konzertveranstalter Semmel mit. Der Vorverkauf beginnt am Freitag (10. Oktober).

Der Titel der Jubiläums-Tour lautet «Fünfzig Jahre BAP - Die Zielgerade» - ein Hinweis auf den bevorstehenden Abschied von der Bühne? Frontmann Wolfgang Niedecken, der kommendes Jahr auch seinen 75. Geburtstag feiert, sagt dazu: «Man muss realistisch bleiben: Solch grosse Tourneen zu planen, ist immer eine Wette auf die Zukunft. Lasst uns jetzt erst mal gemeinsam unser Jubiläum feiern. So eine Zielgerade kann unter Umständen länger sein als man denkt, und unsere hat gerade erst angefangen.»