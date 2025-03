Die britische Münzprägeanstalt Royal Mint gibt eine Sondermünze in Andenken an John Lennon (1940-1980) heraus. Der Musiker, der mit den Beatles bekanntgeworden war, wäre im Oktober 85 Jahre alt geworden.

Eines der bekanntesten Lieder von John Lennon ist "Imagine". Foto: Matt Crossick

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Sondermünze werde ein Porträt Lennons und den Schriftzug «Imagine» tragen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Die Münzprägeanstalt ehrte schon mehrere Musiker mit Sondermünzen, darunter David Bowie, Elton John und Lennons früheren Bandkollegen Paul McCartney. Die Münzen haben allerdings ihren Preis - die Sondermünze zu Lennon kostet mindestens 18,50 Pfund (etwa 21 Franken).

Die Beatles ("Let It Be», «Come Together") waren eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. 1970 trennten sie sich. Lennon wurde 1980 in New York erschossen. Eines seiner bekanntesten Lieder ist «Imagine».