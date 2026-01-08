Im Jahr 2025 hat die Fondation Beyeler in Riehen über eine halbe Million Besucherinnen und Besucher verzeichnet. Das entspricht einem neuen Rekord, wie das Kunsthaus am Donnerstag mitteilte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die aktuelle Retrospektive zum Schaffen der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama läuft noch bis 25. Januar. Doch sind seit Wochen bereits sämtliche Ticketkontingente ausverkauft. Die Ausstellung hat massgeblich dazu beigetragen, dass die Fondation Beyeler 2025 mit 508'870 Eintritten einen Besucherrekord verzeichnen konnte.

Sehr erfolgreich waren zudem gemäss Mitteilung des Museums unter anderem auch die auslaufende Matisse-Ausstellung, die Surrealisten-Ausstellung mit Werken der Collection Hersaint sowie die Ausstellung «Nordlichter» unter anderem mit Bildern von Edvard Munch.

Die Fondation Beyeler blickt mit Optimismus auch aufs laufende Jahr, das mit den restlichen Ausstellungstagen der Kusama-Schau gut begonnen hat. Unmittelbar darauf dürfte mit einer grossen Cézanne-Ausstellung ein weiterer Blockbuster folgen.