In Effretikon ZH läuft ein Grosseinsatz der Polizei. Eine Frau wurde tot in einer Wohnung aufgefunden. Es steht ein Tötungsdelikt im Vordergrund.

Grosseinsatz in Effretikon ZH

1/2 Die Polizei wurde am frühen Morgen zu einer Wohnung in Effretikon gerufen.

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Zürich ist am Freitagmorgen mit einem Grossaufgebot in Effretikon im Einsatz. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, steht ein Tötungsdelikt im Vordergrund.

Ein 87-jähriger Mann meldete um 3.30 Uhr am Freitagmorgen der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich, dass seine Lebenspartnerin nicht mehr atme. Die sofort ausgerückten Polizisten und der Rettungsdienst fanden in der Wohnung eine leblose Frau. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die 82-jährige Schweizerin getötet wurde. Der mutmassliche Täter und Lebensgefährte, ebenfalls Schweizer, wurde festgenommen.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind laut der Polizei noch unklar und werden durch die Kantonspolizei Zürich mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität abgeklärt.