Polizisten angegriffen
Ausschreitungen bei Gaza-Demo in Mailand

Deomsntranten greifen Polizisten bei Gaza-Demo in Mailand an und bewerfen sie mit Steinen.
Publiziert: vor 35 Minuten
Aktualisiert: vor 26 Minuten
