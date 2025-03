Mit Baum kollidiert Skifahrerin (†76) nach Sturz verstorben

Am Sonntag ist eine Skifahrerin in Davos Wolfgang GR gestürzt und schwer verletzt worden. Sie verstarb am Montag im Kantonsspital Graubünden.

Publiziert: 13:59 Uhr | Aktualisiert: 14:03 Uhr