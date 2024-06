Migros-Chef Mario Irminger Mehr Eigenmarken, weniger Markenartikel und kleinere Filialen

Die Migros will mit Eigenmarken und kleineren Filialen günstiger werden. Zudem kündigte Migros-Chef Mario Irminger (59) in einem Interview vom Sonntag an, dass es nicht zu einem weiteren grossen Stellenabbau kommen wird.