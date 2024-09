Einem Bericht zufolge wurden am Dienstag im Rahmen einer Razzia mehrere Häuser in Luzern und Basel durchsucht. Es handelt sich dabei offenbar um einen Schlag gegen die organisierte Kriminalität.

Razzien in Luzern und Basel – mehrere Festnahmen

Wie «20 Minuten» berichtet, kam es am Dienstag in Luzern und Basel zu insgesamt neun Hausdurchsuchungen und sechs Festnahmen. Die Einsatzkräfte sollen mehrere Geschäftsräume durchsucht haben. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) bestätigte dem Nachrichtenportal einen Einsatz. «Die insgesamt neun Hausdurchsuchungen und sechs Festnahmen erfolgten nach monatelangen intensiven gemeinsamen Ermittlungen der Luzerner Polizei und der Bundespolizei, fedpol», so ein Sprecher.

Der Einsatz wurde unter der Leitung der Bundesanwaltschaft geleitet. Das Verfahren wird im Kontext der organisierten Kriminalität durchgeführt. In der Razzia beteiligten sich zahlreiche Einsatzkräfte von fedpol, der Luzerner Polizei und der Kantonspolizei Basel-Stadt sowie des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit.