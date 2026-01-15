Erstmals muss die NASA einen Astronauten wegen medizinischer Probleme wieder zur Erde holen. Am Donnerstag soll er nach rund elf Stunden Flug im Meer vor der Küste Kaliforniens landen.

Crew 11 seit August 2025 an Bord, Rückkehr nach 11-Stunden-Flug

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit einem «Crew Dragon» des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk dockten die vier Astronauten von der ISS ab, wie Live-Bilder der Nasa zeigten.

Im Lauf des Donnerstags sollen die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow dann nach rund elf Stunden Flug im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien landen.

In der vergangenen Woche hatte die Nasa zuerst einen Ausseneinsatz an der ISS wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds kurzfristig abgesagt - und dann mitgeteilt, dass sie wegen des Problems die komplette vierköpfige Crew vorzeitig zurück zur Erde holen werde. Zur Identität des Crew-Mitglieds und zu Details der gesundheitlichen Probleme wollte sich die Nasa nicht äussern. Das Crew-Mitglied sei in stabilem Zustand. Die «Crew 11» ist seit Anfang August an Bord der ISS und hätte dort eigentlich noch ein paar Wochen bleiben sollen.