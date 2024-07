1/5 Mit langen Autokonvois feiern viele Familien in Deutschland ihre Hochzeit, wie hier in Hamburg im Mai vergangenen Jahres. (Symbolbild)

Natalie Zumkeller Praktikantin News

Teils befanden sich fünf Fahrzeuge nebeneinander, kamen komplett zum Stillstand oder fuhren Slalom auf dem Pannenstreifen: Ein Hochzeitskonvoi aus insgesamt mehr als zehn Autos gefährdete und behinderte am Wochenende die Autobahnen 1 und 3 im Kanton Aargau.

Für uns ist das ein Ausnahmefall, für unsere nördlichen Nachbarn fast schon Routine. Hochzeitskonvois legen in Deutschland immer wieder den Verkehr lahm – teils mit extrem gefährlichen Darbietungen. Blick zeigt dir die krassesten Fälle.

Hochzeitsfoto auf der Autobahn

Anfang 2019 bildete sich nahe der Stadt Ratingen in Nordrhein-Westfalen ein langer Stau. Der Grund? Sechs Porsches, ein Audi und ein Mercedes, die auf der A3 immer wieder zum Stillstand kamen. Die Fahrer versuchten sich in Tricks wie Donuts und Slaloms. Ein Fotograf in einem Cabrio dokumentierte alles – die Fotos dürften mittlerweile eingerahmt im Wohnzimmer des damaligen Brautpaars stehen, die Polizei hatte an der Aktion weniger Freude.

Schüsse sind keine Seltenheit

Die Hochzeitsgesellschaften, die mit ihren Konvois den Verkehr blockieren, machen jedoch nicht nur durch ihre verkehrsgefährdende Fahrweise auf sich aufmerksam, sondern auch akustisch. Ebenfalls 2019 gab es zwei Vorfälle, bei denen die Autoinsassen mehrfach mit Schreckschusspistolen um sich schossen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich zu Beginn dieses Jahres in einer Stadt in Niedersachsen. Die Feiernden feuerten Schüsse ab und fuhren mehrfach über Rot.

Streit und ein verletzter Velofahrer

In der Leipziger Innenstadt gerieten 2020 ein Velofahrer (37) und eine 30-köpfige Hochzeitsgesellschaft aneinander. Der Mann forderte, dass der Konvoi leiser sein solle. Diese hupten laut – und machten trotz der Bitte des Velofahrers weiter. Letzterer kickte daraufhin in einen Seitenspiegel eines der Autos. Im Gerangel, das daraufhin folgte, verletzte sich einer der Autoinsassen leicht.

Bei einem anderen Vorfall musste ein Velofahrer eine Vollbremse hinlegen, um einem Hochzeitskonvoi ausweichen zu können – die Feiernden liessen den verletzten Mann auf der Strasse liegen. Später wurde aus dem Konvoi noch ein Schuss abgelassen, bevor die Polizei die Hochzeitsgesellschaft stoppte.