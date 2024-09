Flughafen Zürich mit mehr Starts und Landungen

Am Flughafen Zürich sind auch im Monat August deutlich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahlen liegen aber noch immer knapp unter dem Niveau von vor der Corona-Krise.

Am Flughafen Zürich sind im August wieder mehr Flugzeuge gestartet und gelandet.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im August sind am Flughafen Zürich insgesamt 23'826 Flugbewegungen registriert worden. Das sind 1,6 Prozent weniger als im Vormonat Juli, wobei der Juli sommerferienbedingt jedes Jahr der Monat mit den meisten Flugbewegungen ist.

Verglichen mit dem Vorjahresmonat starteten und landeten aber deutlich mehr Flugzeuge: So stiegen die Flugbewegungen gegenüber August 2023 um 4,7 Prozent, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. In absoluten Zahlen bedeutet dies ein Plus von mehr als 1000 Flügen.

Allerdings war der Flugverkehr im August 2019, dem Jahr vor der Corona-Krise, am Flughafen Zürich auf Monatssicht noch grösser: Damals gab es mit 25'511 Starts und Landungen 2,8 Prozent mehr Bewegungen als im August 2024.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem sogenannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt aber nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat August veröffentlicht der Flughafen Zürich am 11. September.