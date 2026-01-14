Flughafen Zürich verzeichnet Passagierrekord

Im letzten Jahr flogen 32,6 Millionen Passagiere, so viele wie noch nie, ab dem Flughafen Zürich. Der Einbruch in der Corona-Krise ist damit Geschichte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Insgesamt verzeichnete der Flughafen Zürich 2025 ein Plus bei den Passagieren von 4,5 Prozent auf 32,6 Millionen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Noch nie in der Geschichte flogen so viele Personen über den grössten Schweizer Airport. Im Dezember allein stieg das Passagieraufkommen auf 2,55 Millionen, was einem Plus von 7,3 Prozent entspricht.

Der bisherige Passagierrekord geht auf das Jahr 2019 zurück. Damals zählte der Flughafen 31,5 Millionen Fluggäste. Nach der 2020 folgenden Corona-Pandemie gingen die Zahlen aber deutlich zurück und erholten sich nur allmählich. 2025 sind die Auswirkungen der Pandemie völlig überwunden.

Ganz überraschend kommt der Rekord nicht. Nachdem der Passagierrekord im Jahr 2024 noch ganz knapp verfehlt wurde, gab es 2025 in jedem Monat ein Wachstum bei den Passagierzahlen. Entsprechend hatte das Flughafen-Management schon früh im Jahr das Ziel von einem Rekordwert von «rund 32 Millionen» kommuniziert, welches nun übertroffen wurde.

Die Flugbewegungen liegen am Flughafen aber noch leicht unter den Rekordwerten von 2019. Die Passagierzahlen stiegen damit stärker an als die Anzahl der Flugbewegungen, was der Flughafen mit grösseren Flugzeugen und einer besseren Auslastung begründet.