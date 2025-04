Im März wurden am Flughafen Zürich insgesamt 20'003 Starts und Landungen registriert. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im März wurden am Flughafen Zürich insgesamt 20'003 Starts und Landungen registriert. Verglichen mit dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Flugbewegungen damit um 4,4 Prozent, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. In absoluten Zahlen bedeutet dies ein Plus von 835 Flügen.

Damit ist der Monat März der bisher verkehrsreichste Monat im laufenden Jahr. Für das erste Quartal zeigt sich ein Plus von 4,3 Prozent gegenüber 2024.

Im Vergleich mit dem Vorkrisenniveau von März 2019 zeigt sich allerdings ein Rückgang von 6,7 Prozent. Mit Blick auf die Passagierzahlen ist der Vergleich aber nicht aussagekräftig, zumal verschiedene Fluggesellschaften in der Zwischenzeit ihre Flotten vergrössert haben und auch die Auslastung der Flüge nicht erfasst wird.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat März veröffentlicht der Flughafen Zürich am 10. April.