Luftballons gehören nicht zur Standard-Ausrüstung in den Sommerferien. Dabei ist der Gummi-Gegenstand äusserst nützlich. Blick erklärt dir, was es mit dem Luftballon-Trick auf sich hat.

Flip-Flops, Badehosen und Sonnencreme: In den Koffern von Schweizerinnen und Schweizer sind diese Gegenstände zur Sommerferienzeit rege vertreten. Doch ein Gegenstand, der vielen das Leben erleichtern könnte, fehlt im Gepäck so gut wie immer: Luftballons.

Denn: Die farbigen Gummi-Hüllen können noch für etwas anderes als Party-Deko eingesetzt werden. Damit Klamotten, Hautpflegeprodukte und Schuhe nicht von ausgelaufenen Flüssigkeiten überschwemmt werden, kann man die Ballone als Abdichtung verwenden.

Sie verhindern das Auslaufen

Der Trick funktioniert so: Der unaufgeblasene Luftballon wird unter dem Hals des Ballons einmal abgeschnitten – dann wird der obere Teil wie eine Kappe über den Deckel der Shampoo-Flasche, des Duschgels oder deines Parfüms gestülpt. Das schmierige Herausfischen von ausgelaufenen Shampoo-Flaschen lässt sich dadurch verhindern. Wichtig dabei: Der Verschluss sollte komplett unter dem Gummi verschwinden, damit alles sicher verschlossen ist. Ist dies nicht der Fall, können Flüssigkeiten auslaufen.

Oft musst du in so einem Fall den kompletten Koffer reinigen und die Kleider waschen, bevor du sie wieder benutzen kannst. Besonders, wenn sich wichtige Dokumente im Koffer befinden, kann dies heikel werden. Der Hack funktioniert bei allen möglichen Flüssigkeiten. Hinzu kommt: Verwendet man verschiedene Farben für die gleiche Art an Produkten, findet man diese im Gewusel des Koffers auch leichter wieder.

Doch Luftballons sind nicht die einzigen Gegenstände, die dir die Ferien erleichtern können. Folgende Tricks sind ebenfalls hilfreich:

1. Socken gegen zerquetschten Strohhut

Strohhüte sind edle Accessoires am Strand. Zum Reisen sind sie aber mühsam, da sie im Koffer schnell Druckstellen bekommen. Hier können Socken Abhilfe schaffen. Der Hohlraum des Huts kann mit den Socken ausgestopft werden. So wird er nicht mehr eingedrückt. Ein weiteres Plus: Der Stauraum wird effizient genutzt.

2. Knittrige Blusen durch Rollen wieder glatt

Blusen und Leinenhosen sollten im Koffer auf keinen Fall zusammengelegt werden. Besser ist es, die Kleidungsstücke zu rollen. Die «Schläuche» können anschliessend gut verstaut werden. An der Feriendestination angekommen, wird der Effekt deutlich sichtbar.

3. Trockentücher zwischen Klamotten stopfen

Bereist man Länder, in denen eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, werden die Kleider im Koffer oft feucht. Sie bekommen einen muffigen Geruch, der im Hotelzimmer nur schlecht wieder weggeht. Die Lösung hier: Trockentücher mitnehmen. Trockentücher nehmen die Feuchtigkeit auf und sorgen dafür, dass die Wäsche frisch bleibt.